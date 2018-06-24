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За первой тренировкой Слуцкого в "Витессе" наблюдало несколько тысяч болельщиков


Сегодня, 24 июня, Леонид Слуцкий провел первую тренировку в качестве главного тренера "Витесса".

Как сообщает пресс-служба клуба, за открытым занятием команды с трибун наблюдали 2 тысячи зрителей.

Тренировка также стала первой и для ассистента Слуцкого Олега Яровинского. Еще один ассистент главного тренера Эдвард Стюринг сопровождал занятие комментариями для болельщиков, подробно рассказывая о тренирующихся на поле игроках.

По окончании тренировки Слуцкий вместе с командой принял участие в автограф-сессии. 

 

 

 

 

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