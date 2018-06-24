За первой тренировкой Слуцкого в "Витессе" наблюдало несколько тысяч болельщиков

Сегодня, 24 июня, Леонид Слуцкий провел первую тренировку в качестве главного тренера "Витесса".
Как сообщает пресс-служба клуба, за открытым занятием команды с трибун наблюдали 2 тысячи зрителей.
Тренировка также стала первой и для ассистента Слуцкого Олега Яровинского. Еще один ассистент главного тренера Эдвард Стюринг сопровождал занятие комментариями для болельщиков, подробно рассказывая о тренирующихся на поле игроках.
По окончании тренировки Слуцкий вместе с командой принял участие в автограф-сессии.
Het seizoen is begonnen! Vanmorgen vond de eerste training plaats op Papendal. Was jij erbij? #Vitesse #voorbereiding https://t.co/H42jDtseQS pic.twitter.com/z03MFZbW0Z– Vitesse (@MijnVitesse) 24 июня 2018 г.