За первой тренировкой Слуцкого в "Витессе" наблюдало несколько тысяч болельщиков

Сегодня, 24 июня, Леонид Слуцкий провел первую тренировку в качестве главного тренера "Витесса".



Как сообщает пресс-служба клуба, за открытым занятием команды с трибун наблюдали 2 тысячи зрителей.



Тренировка также стала первой и для ассистента Слуцкого Олега Яровинского. Еще один ассистент главного тренера Эдвард Стюринг сопровождал занятие комментариями для болельщиков, подробно рассказывая о тренирующихся на поле игроках.



По окончании тренировки Слуцкий вместе с командой принял участие в автограф-сессии.