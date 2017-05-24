Юрий Дроздов вошел в тренерский штаб минского "Динамо"

Бывший игрок "Локомотива" Юрий Дроздов пополнил тренерский штаб минского "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба. Последним местом работы 45-летнего специалиста был "Спартак-Нальчик".

– ФК "Динамо-Минск" приветствует Юрия Алексеевича Дроздова в наших рядах и желает ему добиться с нашим клубом не меньших успехов, чем в предыдущей игровой и тренерской карьере, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.