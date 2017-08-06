"Янг Бойз" разгромил "Лозанну", "Сьон" Митрюшкина проиграл "Санкт-Галлену"

В матче 3-го тура чемпионата Швейцарии "Янг Бойз" на своем поле обыграл "Лозанну" – 3:0. Дубль оформил Леонардо Бертоне, еще один мяч с пенальти забил Гийом Оаро. Для их команды победа стала третьей кряду, что позволило ей выйти в лидеры таблицы. Напомним, что "Янг Бойз" является соперником ЦСКА по 4-му отборочному раунду Лиги чемпионов.

В другом поединке "Сьон" на выезде уступил "Санкт-Галлену" (0:2). Оба мяча пропустил экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин. Для его команды поражение стало первым в сезоне. "Сьон" идет на четвертом месте, "Санкт-Галлен" – пятый.

Чемпионат Швейцарии

3-й тур

"Янг Бойз" – "Лозанна" – 3:0 (2:0)

Голы: Бертоне, 16 (1:0). Бертоне, 22 (2:0). Оаро – с пенальти, 67 (3:0).

"Санкт-Галлен" – "Сьон" – 2:0 (0:0)

Голы: Араторе, 76 (1:0). Аэти, 86 (2:0).