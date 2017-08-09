"Янг Бойз" пропустил четыре гола от "Туна"

В матче 4-го тура чемпионата Швейцарии "Тун" на выезде разгромил "Янг Бойз" – 4:0. Дубль оформил Марвин Шпилманн. Несмотря на осечку, команда из Берна остается на первом месте в таблице. Для "Туна" победа стала первой в сезоне.

Напомним, что "Янг Бойз" является соперником ЦСКА по 4-му отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Швейцарии уже 15 августа.

Чемпионат Швейцарии

4-й тур

"Янг Бойз" – "Тун" – 0:4 (0:3)