"Я веду борьбу за чистый футбол". Саввиди извинился за инцидент во время матча ПАОК - АЕК

Президент ПАОК Иван Саввиди принес извинения мировому сообществу за свое поведение во время матча 25-го тура чемпионата Греции против АЕК. Руководитель клуба признал, что не имел права выходить на поле в концовке встречи.

Напомним, 11 марта в конце игры судья из-за офсайда не засчитал гол ПАОК. Саввиди вышел на поле с оружием и, по сведениям греческих СМИ, угрожал судье.

- Хочу принести извинения перед болельщикам ПАОК, всеми греческими фанатами и мировым сообществом, - цитирует пресс-служба ПАОК Саввиди. - Жаль, что так произошло. Я, конечно же, не имел права выходить на поле. Мои эмоции были связаны с негативным фоном, который сложился вокруг греческого футбола, и тем, что случилось во время матча ПАОК - АЕК - действиями судьи, остановкой игры и выходом на поле десятков болельщиков обеих команд.

Ситуация на поле могла ухудшиться. Все, о чем я думал, - защитить десятки тысяч болельщиков ПАОК от жертв и провокаций. Поверьте, я не хотел влиять на соперника и никому не угрожал.

К несчастью, я, моя семья и коллеги стали заложниками ужасного футбольного руководства. Я веду борьбу за чистый футбол с честным судейством в каждой игре.

Из-за случившегося власти Греции выписали ордер на задержание бизнесмена, а УЕФА и ФИФА осудили инцидент. Также было принято решение о приостановлении розыгрышей чемпионата и Кубка Греции.

Саввиди вышел с оружием. Матч в Греции не доиграли //

"Ты покойник!" Владелец ПАОК выбежал на поле с пистолетом