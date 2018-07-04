Вратарь сборной Исландии: "Было нелегко решиться покинуть "Раннерс"

Вратарь сборной Исландии Ханнес Тоур Халльдоурссон прокомментировал свой переход в "Карабах". Ранее он выступал за датский клуб "Раннерс".

- Я очень доволен тем временем, что провел в "Раннерс", где чувствовал себя очень хорошо, как в команде, так и в городе. Раннерс – прекрасный город, и было нелегко решиться покинуть его, - цитирует вратаря azerisport.com. - Тем не менее, мне уже 34 года, так что пришло время попробовать что-то еще и отправится к новому приключению. Я хотел бы поблагодарить всех в "Раннерс" и за пределами клуба за прекрасные два года здесь.

34-летний футболист был основным вратарем команды на ЧМ-2018. Ранее он выступал за датский клуб "Раннерс". В прошлом сезоне он провел за команду 35 матчей, пропустил 56 мячей и девять раз отыграл "на ноль". На чемпионате мира он в трех матчах пропустил пять мячей, в матче с Аргентиной (1:1) он отбил удар Лионеля Месси.