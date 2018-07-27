Вратарь "Атлетико Паранаэнсе" получил штраф за использование смартфона во время матча

Верховный спортивный суд Бразилии оштрафовал "Атлетико Паранаэнсе" за использование вратарем команды Адербаром Сантосом смартфона во время матча 5-го тура Серии А с "Атлетико Минейру" (1:2) 15 мая, сообщает UOL.



Перед началом игры голкипер держал в перчатках телефон и лишь спустя несколько секунд после стартового свистка убрал его за лицевую линию.

"Паранаэнсе" должен заплатить штраф в размере 13 тысяч долларов, а сам вратарь дисквалифицирован на одну игру.

По словам Сантоса, данный инцидент был запланированной социальной акцией для привлечения внимания к проблеме использования мобильных устройств за рулем автомобиля.

Вице-президент "Атлетико Паранаэнсе", заявил, что в связи с социальной значимостью данной акции возможное наказание не пугало клуб, поэтому она не была согласована с Бразильской конфедерацией футбола.