Воспитанник "Краснодара" Комличенко забил 6-й гол в 6 матчах чемпионата Чехии

"Виктория Пльзень" разгромила "Младу Болеслав" в матче 6-го тура чемпоната Чехии. Единственный мяч в составе проигравшей команды провел российский форвард, воспитанник "Краснодара" Николай Комличенко. Для него это шестой гол в шести играх сезона. В споре бомбардиров он уступает только Михалу Крменчику, который в сегодняшней игре оформил хет-трик.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

6-й тур

"Виктория Пльзень" - "Млада Болеслав" - 6:1 (2:1)

Голы: Крменчик, 21 (1:0). КОМЛИЧЕНКО, 44 (1:1). Крменчик, 45+1 (2:1). Крменчик, 52 (3:1). Ржезник, 62 (4:1). Резничек, 90 (5:1). Резничек, 90+4 (6:1).