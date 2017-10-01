"Воркута" выиграла "регулярку" чемпионата Канады и вылетела в полуфинале

Клуб из Торонто "Воркута" стал победителем регулярного чемпионата Канадской футбольной лиги. Клуб, основанный выходцами из России в 2008 году набрал 32 очка в 14 матчах. В четвертьфинале "Ворукта" разгромила "Роял Торонто" со счетом 6:3, а в 1/2 финала с минимальным счетом уступила "Скарборо" - 0:1.

В финальном матче Канадской футбольной лиги сыграют "Скарборо" и "Йорк".

Отметим, что Канадская футбольная лига (CSL) формально является сильнейшим дивизионом Канады, однако носит полупрофессиональный статус - лучшие клубы Канады играют в MLS и NASL (второй по силе североамериканский дивизион). Кроме того, CSL является закрытой лигой - победители не получают гарантированного повышения в классе, а аутсайдеры не вылетают.