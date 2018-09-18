Владимир Габулов: "Я не завершил карьеру. Предложения у меня есть"

Голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил, что не собирается завершать карьеру. На днях 34-летний вратарь расторг контракт с "Брюгге".

– Давайте сразу проясним: вы завершили игровую карьеру?

– Нет. Есть определенные планы и кое-какие предложения. Есть ряд факторов, от которых зависит мое решение. Поэтому по ситуации на сегодняшний день нет, я не завершил карьеру.

– И когда это будет понятно?

– Скоро. Думаю, в ближайшие два месяца – точно.

– Что за предложения?

– Пока не могу раскрыть детали. Есть различные варианты продолжения карьеры: и как футболиста, и в другом качестве. Сферу называть не буду, но это очень интересно и амбициозно для меня. Вернемся к этому вопросу чуть-чуть позднее, когда наступит определенность. (Александр Рогулев)

Полная версия интервью Владимира Габулова скоро на "СЭ"