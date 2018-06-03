Владимир Габулов: "Болельщики "Брюгге" ликовали после победы клуба в чемпионате Бельгии"

Бывший вратарь "Анжи" и "Динамо" Владимир Габулов в интервью "СЭ" прокомментировал победу в чемпионате Бельгии вместе с "Брюгге". Габулов заявил, что болельщики очень активно отмечали чемпионство.



– Когда стали чемпионом Бельгии, в полной мере чувствовали себя причастным к достижению титула? Что ощущали, когда шел праздник?



– Радовался так же, как и все. У нас дружный коллектив, который совместными усилиями добился такого результата.



– Как праздновалось золото? Если сравнить, например, с ЦСКА.



– Чемпионство с ЦСКА было 12 лет назад. Уже плохо помню, как это было. Тогда радовались на поле, с болельщиками. А победа "Брюгге" – совсем свежая. И вот эти впечатления – действительно что-то новое. Во-первых, когда стали чемпионами и вернулись после победного матча в Брюгге, в час ночи возле стадиона собралась большая толпа. Она радовалась, танцевала, кричала, пела, поднимала наш автобус в воздух…



– Да ладно!



– Ну, как минимум серьезно раскачивала его. Ликование было ярое. А по прошествии недели, даже несмотря на домашнее поражение от "Гента" в последнем матче, весь стадион радовался вручению Кубка и медалей. И на следующий день был чемпионский парад на открытых автобусах. В историческом центре города, на знаменитой площади, собралось порядка 50 тысяч человек. По пути к этой площади тоже множество людей нас приветствовало. Клуб сделал два открытых автобуса: в одном ехали футболисты, тренерский штаб и персонал, в другом – семьи и дети. (Игорь РАБИНЕР)





Полное интервью Владимира Габулова