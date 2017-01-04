Владелец "Маккаби" уволил Арвеладзе

Главный тренер "Маккаби" Тель-Авив Шота Арвеладзе был уволен сегодня по причине неудачных результатов команды в национальном чемпионате и не выходе клуба в стадию 1/16 финала Лиги Европы. Отметим, что "Маккаби" был соперником "Зенита" в групповом турнире Лиги Европы.

Грузинский специалист был уволен по прямому указанию владельца клуба канадского миллиардера Митчела Голдхара и вопреки мнению спортивного директора Йорди Кройфа. Среди возможных кандидатов на пост главного тренера упоминается испанский специалист Пако Айестаран, который в 2016 году работал с "Валенсией". В сезоне 2014/15 Айестаран тренировал "Маккаби", выиграв все возможные домашние титулы – чемпионат Израиля, кубок страны и кубок Тото. (Эли Швидлер)