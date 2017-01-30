Витсель встретился с новичком "Тяньцзиня" Пату

Экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, ныне выступающий за "Тяньцзинь Цюаньцзянь", встретился с новичком китайского клуба – бразильцем Алешандре Пату. Ранее сообщалось, что за переход 27-летнего игрока "Тяньцзинь" заплатит "Вильярреалу" порядка 18 миллионов евро.

- Добро пожаловать в "Тяньцзинь", друг, - написал Витсель.

Пату выступал за испанский клуб с 2016 года и в 16 матчах примеры забил два мяча. Ранее он играл за "Милан", "Сан-Паулу" и "Челси". Напомним, что в середине января в чемпионате Китая был ужесточен лимит на легионеров.