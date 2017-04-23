Витор Оливейра в десятый раз вывел свою команду в высшую лигу чемпионата Португалии

"Портимоненси" за четыре тура до завершения первенства Португалии во втором дивизионе гарантировал себе возвращение в высшую лигу. Команда в 15-й раз возвращается в элитный дивизион. Любопытная особенность нынешнего успеха заключается в том, что возглавляет "Портимоненси" Витор Оливейра. Этот специалист выводит возглавляемую им команду в высшую лигу уже в десятый раз, сообщает Record.

Отметим, что победу во втором дивизионе "Портимоненси" себе еще не гарантировал, хотя лидирует в лиге. При этом команда проиграла пять из последних шести матчей.