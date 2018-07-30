Витинью разрыдался во время презентации в качестве игрока "Фламенго" на 79-тысячной "Маракане"

В воскресенье, 29 июля, форвард Витинью был представлен в качестве игрока "Фламенго" на 79-тысячном стадионе "Маракана". Мероприятие прошло на матче 16-го тура чемпионата Бразилии между его новой командой и клубом "Спорт Ресифи" (4:1).

Витинью не принял участия в игре. Он вышел на поле в форме "Фламенго", чтобы поприветствовать публику. В какой-то момент 24-летний форвард не смог сдержать слез и расплакался, сообщает пресс-служба бразильского клуба. После окончании презентации он со своей девушкой наблюдал за игрой новой команды с трибун "Мараканы".

Ранее стало известно, что армейцы заработали на трансфере Витинью 10 миллионов евро. Если в дальнейшем "Фламенго" продаст нападающего за более чем купленную стоимость, ЦСКА получит от 10 до 15 процентов от суммы сделки.