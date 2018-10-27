Витиньо: "Моя игра помогла "Фламенго"

Нападающий Витинью​ подчеркнул, что перешел во "Фламенго", так как клуб близок его сердцу.

- Стараюсь по максимуму использовать свои качества. Пытаюсь помогать команде в каждой отдельной игре, - цитирует Globo Esporte Витинью. - Моя игра помогла "Фламенго", мы регулярно забиваем голы.

Убежден, что на мне сказался тот факт, что я перешел в клуб, который близок моему сердцу. Сперва я был очень взволнован, так как хотел дать команде то, на что все рассчитывали. Теперь я более уравновешен. Уже провел несколько качественных игр.

"Фламенго" после 30 туров занимает второе место в бразильской Серии А, на 4 балла отставая от лидирующего "Палмейраса". На счету 25-летнего Витиньо 2 гола и 4 результативные передачи в 14 играх.