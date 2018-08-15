"Витесс" является фаворитом в борьбе за полузащитника "Реала" Эдегора

"Реал" хочет отдать полузащитника Мартина Эдегора в аренду. Как стало известно Sport English, фаворитом на 19-летнего норвежца является "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий.

Ранее игрок не вошел в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА против "Атлетико".

С января 2017 года Эдегор на правах аренды выступал за "Херенвен", за который провел 43 матча, забив три гола и сделав пять результативных передач.

За "Реал" норвежец выступает с 2015 года, но за основной состав команды провел лишь два матча.