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"Витесс" в стартовом туре чемпионата Голландии разгромил "Гронинген"


"Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким, разгромил дома "Гронинген" со счетом 5:1 в стартовом туре чемпионата Голландии.

Российский защитник Вячеслав Караваев и бывший игрок "Динамо" Александр Бюттнер отыграли всю встречу.

"СЭ" ввел текстовую трансляцию матча "Витесс" - "Гронинген" 

 

Чемпионат Голландии.

1-й тур 

"Витесс" - "Гронинген" - 5:1 (2:1)

Голы: Линссен, 22 (1:0). Доан, 38 (1:1). Беро, 44 (2:1). Беренс, 62 (3:1). Кларк-Солтер, 66 (4:1). Беренс, 71 (5:1). 

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Фор, Сереро, Беро, Беренс (Брюнс, 82), Матавж (Дарфалу, 75), Линссен (ван Берген, 77).

"Гронинген": Падт, Зефейк, Мемишевич, Те Вирик, Вармердам, Хрустич, Дрост (Антуна, 57), ван де Лои, Доан, Махи, ван Верт (Мендес Морейра, 72).

Предупреждения: Хрустич, 32. Те Вирик, 90+2. 

Судья: Линдхаут.

12 августа. Арнем. Стадион "GelreDome".

Витесс - Гронинген

 

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