"Витесс" в стартовом туре чемпионата Голландии разгромил "Гронинген"

"Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким, разгромил дома "Гронинген" со счетом 5:1 в стартовом туре чемпионата Голландии.
Российский защитник Вячеслав Караваев и бывший игрок "Динамо" Александр Бюттнер отыграли всю встречу.
"СЭ" ввел текстовую трансляцию матча "Витесс" - "Гронинген"
Держите первый гол "Витесса" при Слуцком в чемпионате Голландии. pic.twitter.com/EhJTlGS4V5– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
1:1. Глупый гол пропускает "Витесс" pic.twitter.com/uB4I6CzXhd– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
И 2:1. К перерыву "Витесс" выигрывает у "Гронингена". pic.twitter.com/G8Df01A49O– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
3:1. Люблю чемпионат Голландии 😬 pic.twitter.com/IxvRikShzc– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
4:1. Победа от Слуцкого уже не уйдет. pic.twitter.com/kwzIfgtQVD– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
5:1. Леонид Викторович, остановитесь! pic.twitter.com/RAEk8zfqzv– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 августа 2018 г.
Чемпионат Голландии.
1-й тур
"Витесс" - "Гронинген" - 5:1 (2:1)
Голы: Линссен, 22 (1:0). Доан, 38 (1:1). Беро, 44 (2:1). Беренс, 62 (3:1). Кларк-Солтер, 66 (4:1). Беренс, 71 (5:1).
"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Фор, Сереро, Беро, Беренс (Брюнс, 82), Матавж (Дарфалу, 75), Линссен (ван Берген, 77).
"Гронинген": Падт, Зефейк, Мемишевич, Те Вирик, Вармердам, Хрустич, Дрост (Антуна, 57), ван де Лои, Доан, Махи, ван Верт (Мендес Морейра, 72).
Предупреждения: Хрустич, 32. Те Вирик, 90+2.
Судья: Линдхаут.
12 августа. Арнем. Стадион "GelreDome".