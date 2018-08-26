"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с АЗ и продлил беспроигрышную серию

"Витесс" сыграл вничью с АЗ в матче 3-го тура чемпионата Голландии - 0:0. Это первая нулевая ничья для "Витесса" под руководством Леонида Слуцкого. В национальном первенстве клуб еще не потерпел ни одного поражения (5:1 с "Гронингеном" и 1:1 с "Херенвеном").

Против АЗ 90 минут отыграли российский защитник Вячеслав Караваев и бывший футболист "Динамо" Александр Бюттнер.

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3-й тур

АЗ - "Витесс" - 0:0

АЗ: Бизот, Свенссон, Хатзидиакос, Флар, Ауэян (Ротариу, 84), Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Сентьенс (Гвюдмундссон, 73), Боаду (Йонсен, 65), Идрисси.

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Сереро, Беро (Эдегор, 75), Фор, Беренс (ван Берген, 65), Матавж (Дарфалу, 79), Линссен.

Предупреждения: Свенссон, 5. Хатзидиакос, 34. Идрисси, 39. Сереро, 39. Беро, 43. Бюттнер, 89.

Судья: Гезюбюйюк.

26 августа. Алкмар. Стадион АФАС.