"Витесс" Слуцкого спасся от поражения в конце матча с "Херенвеном"

"Витесс" сыграл вничью с "Херенвеном" в матче 2-го тура чемпионата Голландии - 1:1. От поражения команду Леонида Слуцкого спас Тим Матавж, сравнявший счет на 81-й минуте.

В составе "Витесса" 90 минут провели россиянин Вячеслав Караваев и экс-защитник "Динамо" Александр Бюттнер. После двух туров команда имеет в активе 4 очка (в первом туре "Витесс" разгромил "Гронинген" 5:1).

Чемпионат Голландии

Высшая лига

2-й тур

"Херенвен" - "Витесс" - 1:1 (1:0)

Голы: Влап, 26 (1:0). Матавж, 81 (1:1).

"Херенвен": Хан, Вауденберг, Хеэг, Бюлтхейс, Пири, Кобаяси, Конголо, Влап (ван Амерсфорт, 80), Михайлович (Брейн, 74), Ламмерс, Зенели (Ринстра, 59).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Кларк-Солтер, ван дер Верфф (Теландер, 67), Бюттнер, Сереро, Фор, Беро (Дарфалу, 67), Беренс (ван Берген, 88), Матавж, Линссен.

Предупреждения: Линссен, 40. Ламмерс, 44. Михайлович, 51. ван дер Верфф, 64. Бюлтхейс, 90.

Судья: МУЛДЕР (Голландия).

19 августа. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".