"Витесс" Слуцкого спасся от поражения в конце матча с "Херенвеном"

"Витесс" сыграл вничью с "Херенвеном" в матче 2-го тура чемпионата Голландии - 1:1. От поражения команду Леонида Слуцкого спас Тим Матавж, сравнявший счет на 81-й минуте.
В составе "Витесса" 90 минут провели россиянин Вячеслав Караваев и экс-защитник "Динамо" Александр Бюттнер. После двух туров команда имеет в активе 4 очка (в первом туре "Витесс" разгромил "Гронинген" 5:1).
Чемпионат Голландии
Высшая лига
2-й тур
"Херенвен" - "Витесс" - 1:1 (1:0)
Голы: Влап, 26 (1:0). Матавж, 81 (1:1).
"Херенвен": Хан, Вауденберг, Хеэг, Бюлтхейс, Пири, Кобаяси, Конголо, Влап (ван Амерсфорт, 80), Михайлович (Брейн, 74), Ламмерс, Зенели (Ринстра, 59).
"Витесс": Эдуарду, Караваев, Кларк-Солтер, ван дер Верфф (Теландер, 67), Бюттнер, Сереро, Фор, Беро (Дарфалу, 67), Беренс (ван Берген, 88), Матавж, Линссен.
Предупреждения: Линссен, 40. Ламмерс, 44. Михайлович, 51. ван дер Верфф, 64. Бюлтхейс, 90.
Судья: МУЛДЕР (Голландия).
19 августа. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/
- Леонид Слуцкий
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- Вячеслав Караваев