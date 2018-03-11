"Витесс" с Караваевым разгромно проиграл "Утрехту"

В матче 27-го тура чемпионата Голландии "Утрехт" дома нанес разгромное поражение "Витессу" со счетом 5:1. В составе хозяев по разу отличились полузащитники Виллем Янссен, Закария Лабиад, Сандер ван дер Стрек, а также дубль оформил хавбек Яссин Айюб. У желто-черных гол забил полузащитник Навароне Фор.

Российский защитник гостей Вячеслав Караваев, который в минувшее трансферное окно перешел из пражской "Спарты", вышел на замену после перерыва.

"Утрехт" занимает четвертое место турнирной таблицы Высшей лиги, набрав 47 очков. "Витесс", в активе которого 41 очко, расположился на шестой строчке.

Турнирная таблица чемпионата Голландии