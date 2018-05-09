"Витесс" с Караваевым разгромил "Ден Хаг" в первом полуфинале за место в Лиге Европы

"Витесс" разгромил "Ден Хаг" в первом полуфинальном матче за место в Лиге Европы - 5:2. В составе "Витесса" появились российский защитник Вячеслав Караваев и экс-игрок "Динамо" Александр Бюттнер. Ответная игра состоится 12 мая.

Напомним, что летом "Витесс" возглавит Леонид Слуцкий.

В другом полуфинале за место в Лиге Европы встретятся "Херенвен" и "Утрехт".

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1/2 финала

"Ден Хаг" - "Витесс" - 2:5 (0:4)

Голы: Матавж, 14 (0:1). Маунт, 34 (0:2). Маунт, 37 (0:3). Линссен, 44 (0:4). Эль-Хаяти, 52 - с пенальти (1:4). Маунт, 72 (1:5). Эль-Хаяти, 82 (2:5).

"Витесс": Хауэн, Бюттнер (Файе, 54), Кашия, Караваев, Миязга, Сереро, Фор, Маунт (Брюнс, 88), Беренс (ван Берген, 61), Матавж, Линссен.