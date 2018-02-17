"Витесс" с Караваевым проиграл "Эксельсиору"

В матче 24-го тура чемпионата Голландии "Витесс" дома уступил "Эксельсиору" – 1:2. В составе желто-черных отличился нападающий Люк Кастайньос. У гостей забили полузащитник Хишам Фаик и форвард Майк ван Дейнен.

Российский защитник хозяев Вячеслав Караваев, который в минувшее трансферное окно перешел из пражской "Спарты", вышел на замену на 62-й минуте.

"Витесс" занимает седьмое место турнирной таблицы высшей лиги, "Эксельсиор" – 11-е.

Чемпионат голландия

Высшая лига

24-й тур

"Витесс" - "Эксельсиор" 1:2 (1:1)

Гол: Кастайньюс, 2 (1:0), Фаик, 44 (1:1), ван Дейнен, 67 (1:2).

Турнирная таблица чемпионата Голландии