"Витесс" без Караваева обыграл "Фейеноорд"

В матче 23-го тура чемпионата Голландии "Витесс" дома переиграл "Фейеноорд" – 3:1. В составе желто-черных дубль оформил нападающий Бриан Линссен, а также гол забил защитник Гурам Кашия. У гостей отличился полузащитник Тонни Вилхена. Отметим, что "Фейеноорд" заканчивал игру вдевятером.

Российский защитник хозяев Вячеслав Караваев, который в минувшее трансферное окно перешел из пражской "Спарты", всю встречу провел на скамейке запасных.

"Витесс" занимает седьмое место турнирной таблицы высшей лиги, "Фейеноорд" – четвертое.

Голландия

Высшая лига

23-й тур

"Витесс" - "Фейеноорд" 3:1 (1:1)

Гол: Вилхена, 21 (0:1), Кашия, 43 (1:1), Линссен, 66 (2:1), Линссен, 86 (3:1).

Удаления: - Басаджикоглу, 65. Маласия, 81.

Турнирная таблица чемпионата Голландии