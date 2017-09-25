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Виталий Дьяков: "Пройдет время, и вы все узнаете о Погребняке в "Динамо"

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Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков сказал, что у него были варианты трудоустройства в России. Он подчеркнул, что ему хотелось сменить обстановку.

– Почему Погребняк не играет, сидит на лавке и так никуда и не ушел? Его многие обвиняют в жадности…

– Поверьте, ситуация неоднозначная. Там все не так-то просто, как вам видится со стороны. Вы же заметили, что Павел особо не дает интервью, не комментирует. Время пройдет, и вы все узнаете, Паша расскажет. За него я ничего не готов говорить.

– За последние три месяца ни разу не пожалели, что переехали в турецкий чемпионат?

– Были варианты в России, но не ЦСКА"Зенит" или другой топовой клуб. Мне захотелось попробовать что-то новое, сменить обстановку. Не видел смысла оставаться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Дьякова

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Byram

Клуб за который играет Дьяков уходит в пердив. В лучшем случае играет в переходные матчи. Турки обречены!

23:14