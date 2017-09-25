Виталий Дьяков: "После гола со штрафного меня подкалывали"

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков рассказал о том, что на тренировках он отрабатывает штрафные. Россиянин открыл счет в матче 1/64 Кубка Турции против "Бурсаспора" (3:0), исполнив штрафной в компенсированное время к первому тайму.

– Как удалось забить такой шикарный гол?

– На тренировках отрабатываю штрафные. В этот раз хорошо попал. Вратарь не выручил – мяч в сетке. Красиво получилось.

– Напомнили о себе тем людям, которые уже начали вас подзабывать?

– Да нет. Не могу сказать, что кому-то сейчас собираюсь что-то доказывать. Последние полгода не играл из-за проблем в "Динамо". Соскучился по футболу, хочу получать удовольствие от игры. Здорово, что забил, пусть и не в чемпионате Турции, а пока только в Кубке.

– Что сказали вам после игры одноклубники, тренер?

– Не буду скрывать, подкалывали.

– Почему?

– Редко так бывает, что центральный защитник забивает штрафные. Старался исполнить удар не на силу, а на технику. Ребята поздравили, было очень приятно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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