Виталий Дьяков: "После гола со штрафного меня подкалывали"

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков рассказал о том, что на тренировках он отрабатывает штрафные. Россиянин открыл счет в матче 1/64 Кубка Турции против "Бурсаспора" (3:0), исполнив штрафной в компенсированное время к первому тайму.
– Как удалось забить такой шикарный гол?
– На тренировках отрабатываю штрафные. В этот раз хорошо попал. Вратарь не выручил – мяч в сетке. Красиво получилось.
– Напомнили о себе тем людям, которые уже начали вас подзабывать?
– Да нет. Не могу сказать, что кому-то сейчас собираюсь что-то доказывать. Последние полгода не играл из-за проблем в "Динамо". Соскучился по футболу, хочу получать удовольствие от игры. Здорово, что забил, пусть и не в чемпионате Турции, а пока только в Кубке.
– Что сказали вам после игры одноклубники, тренер?
– Не буду скрывать, подкалывали.
– Почему?
– Редко так бывает, что центральный защитник забивает штрафные. Старался исполнить удар не на силу, а на технику. Ребята поздравили, было очень приятно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
🇹🇷 Турция: Кубок Турции - 1/64 финала– Российские легионеры (@ruslegioners_ru) 22 сентября 2017 г.
⚽️ Сивасспор 3-0 Бугсасспор
🇷🇺 Защитник хозяев Виталий Дъяков отыграл 90 минут и забил гол красавец pic.twitter.com/2zJAHXNSmQ