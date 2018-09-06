Вилья не спас "Нью-Йорк Сити" от поражения в матче против "Нью-Ингленд"

"Нью-Йорк Сити" на своем поле потерпел поражение в матче регулярного чемпионата MLS против "Нью-Ингленд". Единственный гол на 71-й минуте забил 23-летний американец Брайан Райт. Это его первый мяч в лиге.
Главная звезда хозяев Давид Вилья провел на поле 90 минут, но забить не смог.
MLS
Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Сити" - "Нью-Ингленд" - 0:1 (0:0)
Гол: Райт, 71.
Right place. Right time. 👌@brianwright777 scores his first MLS goal to put @NERevolution up. #NYCvNE https://t.co/eL8RQwMxeD– Major League Soccer (@MLS) 6 сентября 2018 г.