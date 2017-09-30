Виллаш-Боаш дисквалифицирован до конца сезона

Главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш, неделю назад удаленный за стычку с судьей в игре с командой "Бэйцзин Гоань" (1:0), дисквалифицирован на восемь матчей и не сможет выполнять свои обязанности до конца сезона.

Кроме того, он оштрафован на 40 тысяч юаней (примерно 6 тысяч долларов). В чемпионате Китая осталось провести четыре тура. "Шанхай" идет вторым и отстает от "Гуанчжоу Эвергранд" на четыре очка. (Александр БОБРОВ)