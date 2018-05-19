"Виктория Пльзень" - чемпион Чехии, "Зброевка" с Базелюком вылетела

"Виктория Пльзень" завоевала титул чемпиона Чехии. В 29-м туре клуб победил "Теплице" со счетом 2:1. Для "Виктории" это пятый титул в истории и третий за последние четыре сезона. Таким образом, клуб обеспечил себе место в групповом турнире Лиги чемпионов.

Чемпион прошлого сезона "Славия" в этом году, скорее всего, займет второе место и попадет в отборочный турнир Лиги чемпионов. Она уступила дома главному преследователю "Яблонцу", но опережает его на три очка и в последнем туре должна просто не проиграть. В матче с "Яблонцем" в составе "Славии" появился экс-капитан "Динамо" и "Зенита" Данни, а экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид остался в запасе.

"Зброевка", в составе которой на поле появился россиянин Константин Базелюк, сыграла вничью с "Йиглавой" и вылетела из элитного дивизиона.

Еще в одной игре "Млада Болеслав" одолела "Дуклу" благодаря единственному голу, который провел россиянин Николай Комличенко.

Чемпионат Чехии

Первая лига

29-й тур

"Виктория Пльзень" - "Теплице" - 2:1 (1:0)

Голы: Кременчик, 24 (1:0). Петржела, 61 (2:0). Ванечек, 85 (2:1).

"Млада Болеслав" - "Дукла" - 1:0 (1:0)

Гол: КОМЛИЧЕНКО, 22.

Незабитый пенальти: Валента (М), 5.

"Славия" - "Яблонец" - 1:3 (0:3)

Голы: Повазанец, 13 (0:1). Храмоста, 19 (0:2). Травник, 30 (0:3). Сикора, 83 (1:3).

"Зброевка" - "Высочина" - 0:0