Видео: раздевалка АЕК после первого за 24 года чемпионства

АЕК опубликовал видео празднования победы в чемпионате Греции в раздевалке после матча с "Левадиакосом" (2:0). Клуб из Афин завоевал чемпионский титул впервые за 24 года, прервав гегемонию "Панатинаикоса" и "Олимпиакоса".

Отметим, что результат этот еще нельзя считать официальным, поскольку еще не вынесено решение по апелляции ПАОК. Главный преследователь АЕК обжаловал решение присудить ему поражение в игре с афинянами 11 марта (0:3).