11:33 | Футбол — Зарубежные

Видео: Отец использовал небольшое футбольное поле, чтобы воспроизвести для слепого сына матч


В сети появился видеоролик, в котором отец привел своего слепого сына на футбольный матч. Для того, чтобы ребенок смог насладиться игрой и визуализировать то, что происходит перед ним, отец использовал небольшое футбольное поле. Папа водил руками сына по нему, тем самым, воспроизводя моменты из этой встречи. 

 
 
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