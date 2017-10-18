Видео: Отец использовал небольшое футбольное поле, чтобы воспроизвести для слепого сына матч

В сети появился видеоролик, в котором отец привел своего слепого сына на футбольный матч. Для того, чтобы ребенок смог насладиться игрой и визуализировать то, что происходит перед ним, отец использовал небольшое футбольное поле. Папа водил руками сына по нему, тем самым, воспроизводя моменты из этой встречи.

Dad marking out on a small football pitch with his blind son's hands what's happening on the pitch. Beautiful! pic.twitter.com/z0z0u1ILNz – Football Stands (@TheFootyStands) 17 октября 2017 г.