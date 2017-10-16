Видео: футболист вытер попавший ему на бутсу спрей об арбитра и получил желтую карточку

Забавный момент произошел в матче чемпионата Греции. На 40-й минуте 7-го тура "Ксанти" - АЕК (1:1) игрок хозяев готовился исполнить штрафной, когда арбитр встречи Иоаннис Пападопулос решил использовать исчезающий спрей. Судья забрызгал бутсу полузащитника Брито, а тот решил вытереть спортивную обувь о рефери. За этот момент футболист удостоился желтой карточки.

Отметим, что Брито точно исполнил штрафной, ударив точно в девятку ворот.