Видео: футболист вытер попавший ему на бутсу спрей об арбитра и получил желтую карточку

Забавный момент произошел в матче чемпионата Греции. На 40-й минуте 7-го тура "Ксанти" - АЕК (1:1) игрок хозяев готовился исполнить штрафной, когда арбитр встречи Иоаннис Пападопулос решил использовать исчезающий спрей. Судья забрызгал бутсу полузащитника Брито, а тот решил вытереть спортивную обувь о рефери. За этот момент футболист удостоился желтой карточки.
Отметим, что Брито точно исполнил штрафной, ударив точно в девятку ворот.
16 октября 2017 г.
ΚΛΕΦΤΕΣ!! #xanaek #aoxaek #xanthi #xanthifc #aox #brito #goal #best_goal #live #superleague pic.twitter.com/sO6EXTD1a1– Dr. Touri (@johntouri) 15 октября 2017 г.