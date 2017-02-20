15:27 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Вьетнамский вратарь специально пропустил три мяча в знак протеста против решения судьи

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Вратарь вьетнамского "Донгтам Лонган" необычным образом выразил протест против судейства в матче чемпионата страны против "Хошимин Сити" (2:5). По мнению голкипера, на 90-й минуте судья несправедливо назначил пенальти в ворота его команды при счете 2:2. Он демонстративно отвернулся от мяча, когда игрок соперника исполнял 11-метровый удар.

Игроки "Донгтам Лонган" поддержали протест голкипера и дали сопернику забить еще два мяча.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Москвич1985

кондуктору назло)

15:40

Borg-se

Фееричное описание КОМАНДНОГО бойкота игры.

15:33

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