Вьетнамский вратарь специально пропустил три мяча в знак протеста против решения судьи

Вратарь вьетнамского "Донгтам Лонган" необычным образом выразил протест против судейства в матче чемпионата страны против "Хошимин Сити" (2:5). По мнению голкипера, на 90-й минуте судья несправедливо назначил пенальти в ворота его команды при счете 2:2. Он демонстративно отвернулся от мяча, когда игрок соперника исполнял 11-метровый удар.

Игроки "Донгтам Лонган" поддержали протест голкипера и дали сопернику забить еще два мяча.