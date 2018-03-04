Весли Снайдер: "Понимаю Кумана, который хочет строить молодую сборную Голландии"

Полузащитник катарской "Аль-Гарафы" Весли Снайдер с понимаем относится ко взглядам главного тренера сборной Голландии Роналда Кумана, который хочет строить команду вокруг молодых футболистов. Напомним, рекордсмен по числу проведенных матчей за "оранжевых" (133) Снайдер принял решение завершить карьеру в сборной в 33 года.

– Мой отьезд в Катар мог повлиять на мое будущее в сборной, – приводит слова Снайдера пресс-служба Королевского футбольного союза Голландии. – Помимо этого, я понимаю Кумана, который хочет строить национальную команду вокруг молодых игроков. Мы говорили с ним очень открыто, и я уважаю его выбор.

В составе сборной Голландии Снайдер стал серебряным (2010) и бронзовым призером (2014) чемпионата мира. За национальную команду он отличился 31 раз. Куман, возглавивший сборную Голландии в феврале, в качестве тренера не провел за команду еще ни одного матча.