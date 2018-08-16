Вернблум проходит медосмотр и сегодня подпишет контракт с ПАОК

Как стало известно "СЭ", экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сегодня должен подписать контракт с ПАОК. Накануне 32-летний швед прибыл в Салоники, а сейчас проходит медосмотр. После этого о его трансфере будет объявлено официально. Однако презентация Вернблума в новой команде может состояться завтра утром, если не успеют все оформить за сегодня.

"СЭ" сообщал, что Вернблуму предложили контракт на три года и оклад в размере 1,8 миллиона евро за сезон. С 2012 по 2018 год он выступал за ЦСКА, но летом он покинул армейцев в связи с истечением срока контракта. В ПАОК Понтус перейдет в качестве свободного агента.

Напомним, что ПАОК прошел "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по сумме двух встреч (3:2 и 0:0). (Игорь НОВИКОВ)