"Веллингтон" выиграл Лигу чемпионов Океании и сыграет в клубном ЧМ

"Веллингтон" стал победителем Лиги чемпионов Океании. В финале клуб по сумме двух матчей крупно победил "Лаутоку" - 6:0, 4:3.

Таким образом, "Веллингтон" стал третьим участником клубного чемпионата мира-2018, наряду с "Аль-Айном" из ОАЭ (хозяева турнира) и мексиканской "Гвадалахарой" (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ).

Лига чемпионов Океании

Финал

Ответный матч

"Лаутока" (Фиджи) - "Веллингтон" (Новая Зеландия) - 3:4 (0:2)