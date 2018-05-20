18:28 | Футбол — Зарубежные

"Веллингтон" выиграл Лигу чемпионов Океании и сыграет в клубном ЧМ

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"Веллингтон" стал победителем Лиги чемпионов Океании. В финале клуб по сумме двух матчей крупно победил "Лаутоку" - 6:0, 4:3.

Таким образом, "Веллингтон" стал третьим участником клубного чемпионата мира-2018, наряду с "Аль-Айном" из ОАЭ (хозяева турнира) и мексиканской "Гвадалахарой" (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ).

Лига чемпионов Океании

Финал

Ответный матч

"Лаутока" (Фиджи) - "Веллингтон" (Новая Зеландия) - 3:4 (0:2)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

kolan Смотрел хайлайты, Лаутока пободалась ) Бенджамин Тотори Мог хет-трик оформлять.... Но в Океании, к сожалению, огромная пропасть между Н.Зеландией и остальными...//////////////Ты псих штоле?!)) Смотреть такое давно) Я знаю столицу не токо Новой Зеландии, но и столицу Фиджи, но футбол их мне не интересен. Скукота!

18:58

kolan

Смотрел хайлайты, Лаутока пободалась ) Бенджамин Тотори Мог хет-трик оформлять.... Но в Океании, к сожалению, огромная пропасть между Н.Зеландией и остальными...

18:40

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