"Веллингтон" выиграл Лигу чемпионов Океании и сыграет в клубном ЧМ

"Веллингтон" стал победителем Лиги чемпионов Океании. В финале клуб по сумме двух матчей крупно победил "Лаутоку" - 6:0, 4:3.
Таким образом, "Веллингтон" стал третьим участником клубного чемпионата мира-2018, наряду с "Аль-Айном" из ОАЭ (хозяева турнира) и мексиканской "Гвадалахарой" (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ).
Лига чемпионов Океании
Финал
Ответный матч
"Лаутока" (Фиджи) - "Веллингтон" (Новая Зеландия) - 3:4 (0:2)
баламошка
kolan Смотрел хайлайты, Лаутока пободалась ) Бенджамин Тотори Мог хет-трик оформлять.... Но в Океании, к сожалению, огромная пропасть между Н.Зеландией и остальными...//////////////Ты псих штоле?!)) Смотреть такое давно) Я знаю столицу не токо Новой Зеландии, но и столицу Фиджи, но футбол их мне не интересен. Скукота!
18:58
kolan
Смотрел хайлайты, Лаутока пободалась ) Бенджамин Тотори Мог хет-трик оформлять.... Но в Океании, к сожалению, огромная пропасть между Н.Зеландией и остальными...
18:40