Васютин признан лучшим голкипером чемпионата Финляндии

Голкипер "Лахти" Александр Васютин признан лучшим вратарем чемпионата Финляндии сезона-2017, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин отыграл 23 матча, в которых пропустил 16 голов. В 10-ти играх он отстоял на ноль.

- Я удивлен, это неожиданная награда. Но, конечно, я доволен, - заявил Васютин. Этот приз - результат работы всей команды.

Отметим, "Лахти" занял четвертое место в чемпионате. Васютин выступает за клуб на правах аренды с августа 2016 года. Контракт 22-летнего игрока принадлежит "Зениту".