"Васку да Гама" и "Насиональ" вышли в основной турнир Кубка Либертадорес

"Насиональ" с минимальным счетом обыграл "Банфилд" и вышел в основной турнир Кубка Либертадорес. В другой встрече "Васку да Гама" смог пройти "Хорхе Вильстерман" лишь по серии пенальти, несмотря на разгромную победу в первой встрече (4:0).

Кубок Либертадорес

3-й отборочный раунд

"Насиональ" (Уругвай) – "Банфилд" (Аргентина) – 1:0 (0:0)

Гол: Зунино, 90+5.

Удаления: Сперле (Б), 88. Сивелли (Б), 90+6.

Первый матч - 2:2.

"Хорхе Вильстерман" (Боливия) – "Васку да Гама" (Бразилия) – 4:0 д.в. (3:0, 1:0, 0:0). Пенальти – 2:3

Голы: Сентено, 6 (1:0). Педриэль, 7 (2:0). Чавес, 17 (3:0). Сентено, 71 (4:0).

Удаление: Тиагу Гальярду (В), 84.

Первый матч - 0:4.