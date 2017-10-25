"Вардар" уступил "Работничкам", Максимов отыграл 90 минут

"Вардар" в матче 12-го тура чемпионата Македонии проиграл на выезде "Работничкам" - 1:3. Гол за гостей забил нападающий Деян Блажевски с пенальти. Российский форвард Максим Максимов провел на поле 90 минту.

Для "Вардара" это поражение стало вторым подряд в чемпионате. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице с отставанием от лидирующей "Шкендии" в 9 очков.

Напомним, "Вардар" является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. 14 сентября в Скопье питерцы обыграли македонцев со счетом 5:0. Вторая игра состоится 23 ноября в России.