"Вардар" разгромил соперника в чемпионате Македонии перед матчем с "Зенитом"

"Вардар" нанес крупное поражение "Ренове" в матче 15-го тура чемпионата Македонии - 5:2. Один из голов забил нападающий Максим Максимов.

Напомним, "Вардар" является соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч прошел в Скопье 14 сентября и завершился победой россиян со счетом 5:0. Вторая игра состоится в Санкт-Петербурге 23 ноября.

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15-й тур

"Ренова" - "Вардар" - 2:5 (2:4)