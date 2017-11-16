"Вардар" разгромил соперника в чемпионате Македонии перед матчем с "Зенитом"

"Вардар" нанес крупное поражение "Ренове" в матче 15-го тура чемпионата Македонии - 5:2. Один из голов забил нападающий Максим Максимов.
Напомним, "Вардар" является соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч прошел в Скопье 14 сентября и завершился победой россиян со счетом 5:0. Вторая игра состоится в Санкт-Петербурге 23 ноября.
Чемпионат Македонии
Высшая лига
15-й тур
"Ренова" - "Вардар" - 2:5 (2:4)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/makedoniya/highest/2017-2018/