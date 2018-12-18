Ванхазебрук уволен с поста главного тренера "Андерлехта"

"Андерлехт" уволил Хейна Ванхазебрука с поста главного тренера, информирует пресс-служба клуба. Исполнять его обязанности в двух ближайших матчах будет Карим Бельхосин.

Ванхазебрук возглавил "Андерлехт" 3-го октября 2017 года. Под его руководством в сезоне-2017/18 команда завоевала бронзу в чемпионате Бельгии.

Решение об увольнении 54-летнего специалиста принято в связи с неудовлетворительными результатами команды. Клуб вылетел из Лиги Европы и Кубка Бельгии. В чемпионате Бельгии "Андерлехт" занимает 4-е место.