Валерий Газзаев: "В Европе Слуцкий представляет весь наш тренерский цех"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "Московскому комсомольцу" поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в голландском "Витессе".
- Леонид Слуцкий вновь не радует результатами. Теперь его "Витесс" вылетел из Лиги Европы. Не способны наши тренеры работать в Европе?
- Надо сказать, что у Слуцкого чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее. Но чемпионат начал неплохо. Будем надеяться.
Дополнительная информация
https://www.mk.ru/sport/2018/08/20/esli-sluckiy-provalitsya-v-gollandii-pokhoronit-reputaciyu-nashego-trenerskogo-cekha.html