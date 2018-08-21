Валерий Газзаев: "В Европе Слуцкий представляет весь наш тренерский цех"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "Московскому комсомольцу" поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в голландском "Витессе".

- Леонид Слуцкий вновь не радует результатами. Теперь его "Витесс" вылетел из Лиги Европы. Не способны наши тренеры работать в Европе?

- Надо сказать, что у Слуцкого чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее. Но чемпионат начал неплохо. Будем надеяться.