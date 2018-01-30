Вагнер Лав попал в заявку "Бешикташа", но не вышел на поле

Новичок "Бешикташа" Вагнер Лав попал в заявку команды на первый матч 1/4 финала Кубка Турции против "Генчлербирлиги" (3:1). Бывший форвард ЦСКА вошел в число запасных, но на поле так и не появился. 33-летний форвард перешел в стамбульский клуб из "Аланияспора" этой зимой. В текущем сезоне на его счету 11 голов в 16 матчах чемпионата и Кубка страны.

Бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич провел 90 минут в составе "Генчлербирлиги" и получил желтую карточку.

Кубок Турции

1/4 финала

Первый матч

"Бешикташ" - "Генчлербирлиги" - 3:1 (1:0)

Голы: Пектемек, 21 (1:0). Йылмаз, 52 (1:1). Негредо, 74 - с пенальти (2:1). Талиска, 79 (3:1).