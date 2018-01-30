Вагнер Лав попал в заявку "Бешикташа", но не вышел на поле

Новичок "Бешикташа" Вагнер Лав попал в заявку команды на первый матч 1/4 финала Кубка Турции против "Генчлербирлиги" (3:1). Бывший форвард ЦСКА вошел в число запасных, но на поле так и не появился. 33-летний форвард перешел в стамбульский клуб из "Аланияспора" этой зимой. В текущем сезоне на его счету 11 голов в 16 матчах чемпионата и Кубка страны.
Бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич провел 90 минут в составе "Генчлербирлиги" и получил желтую карточку.
Кубок Турции
1/4 финала
Первый матч
"Бешикташ" - "Генчлербирлиги" - 3:1 (1:0)
Голы: Пектемек, 21 (1:0). Йылмаз, 52 (1:1). Негредо, 74 - с пенальти (2:1). Талиска, 79 (3:1).
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