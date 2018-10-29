Вагнер Лав помог "Бешикташу" обыграть "Ризеспор", "Акхисар" выиграл у "Гезтепе"

В матче 10-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" обыграл "Ризеспор" (4:1). У победителей один из мячей забил бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав.

"Бешикташ" набрал 18 очков и занимает четвертое место, отставая на три очка от лидирующего "Истанбул Башакшехира". В параллельном матче соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Акхисар" обыграл "Гезтепе" (1:0).

Чемпионат Турции

Суперлига

10-й тур

"Бешикташ" - "Ризеспор" - 4:1 (2:0)

Голы: Пектемек, 3, 40, Финк, 72, в свои ворота, Вангер Лав, 79 - Роко, 49, в свои ворота

Нереализованный пенальти: Куарежма, 60 ("Бешикташ")

Удаления: Овачикли, 10, Саадане, 62 (оба - "Ризеспор")

"Акхисар" - "Гезтепе" - 1:0 (1:0)

Гол: Жозуэ, 3