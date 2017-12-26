Вагнер Лав - лучший бомбардир чемпионата Турции в 2017 году, Это'О - второй

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции в календарном году. Бывший форвард ЦСКА за 2017 год забил 28 мячей и существенно опередил всех конкурентов.
Второе место занял еще один ветеран, имеющий опыт игры в России. Экс-капитан "Анжи" Самюэль Это'О в 2017 году нанес 19 точных ударов по воротам соперника в составе "Антальяспора".
Тройку лидеров замкнул Дженк Тосун из "Бешикташа" - 18 голов.
Четвертую строчку с 14 голами разделили сразу три футболиста: Бурак Йылмаз ("Трабзонспор"), Адис Яхович ("Гезтепе") и Бафетимби Гомис ("Галатасарай"). Напомним, что Яхович до перехода в "Гезтепе" два сезона защищал цвета "Крыльев Советов".
- Крылья Советов См
- Анжи
- ЦСКА (футбол)
- Вагнер Лав
- Самюэль Это`О
- Бешикташ (Футбол)
- Галатасарай (Футбол)
- Трабзонспор
- Бафетимби Гомис
- Бурак Йылмаз
- Дженк Тосун
- Адис Яхович
- Гезтепе
- Антальяспор
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donjenaro
Яхович положил в Москве коням практически в одиночку два классных мяча, остальное время просто пинал балду
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