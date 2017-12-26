23:40 26 декабря | Футбол — Зарубежные

Вагнер Лав - лучший бомбардир чемпионата Турции в 2017 году, Это'О - второй

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Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции в календарном году. Бывший форвард ЦСКА за 2017 год забил 28 мячей и существенно опередил всех конкурентов.

Второе место занял еще один ветеран, имеющий опыт игры в России. Экс-капитан "Анжи"  Самюэль Это'О в 2017 году нанес 19 точных ударов по воротам соперника в составе "Антальяспора".

Тройку лидеров замкнул Дженк Тосун из "Бешикташа" - 18 голов. 

Четвертую строчку с 14 голами разделили сразу три футболиста: Бурак Йылмаз ("Трабзонспор"), Адис Яхович ("Гезтепе") и Бафетимби Гомис ("Галатасарай"). Напомним, что Яхович до перехода в "Гезтепе" два сезона защищал цвета "Крыльев Советов".

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donjenaro

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