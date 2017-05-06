Вагнер Лав дважды забил "Коньяспору" и возглавил гонку бомбардиров чемпионата Турции

В матче 30-го тура чемпионата Турции "Аланьяспор" на выезде одолел "Коньяспор" – 3:2. Дублем у гостей отметился Вагнер Лав. Экс-форвард ЦСКА вновь возглавил список лучших бомбардиров турнира. На счету 32-летнего бразильца 17 голов в чемпионате в нынешнем сезоне.

Его команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице. "Коньяспор" занимает девятую строчку.

Чемпионат Турции

30-й тур

"Коньяспор" – "Аланьяспор" – 2:3 (1:1)

Голы: Баич, 9 (1:0). Лав, 39 – с пенальти (1:1). Лав, 55 (1:2). Баич, 65 (2:2). Фернандес, 72 (2:3).