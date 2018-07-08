В Таиланде из затопленной пещеры спасли шестерых юных футболистов

Из затопленной в Таиланде пещеры удалось спасти шестерых игроков юношеской футбольной команды, информирует Sky News. Первыми на волю были подняты самые слабые дети.

23 июня пропали 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер. Все они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, но потом оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.



Поиски пропавших продолжались десять дней, их обнаружили в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Спасательная операция была начата 8 июля.

