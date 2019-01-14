В Таиланде футболист попал в тюрьму. Бахрейн добивается его экстрадиции

Бахрейнский футболист, бывший игрок молодежной сборной страны Хаким Аль-Араби попал в тюрьму в Таиланде, сообщает британское издание The Guardian.

Сообщается, что спортсмен в Бахрейне был обвинен в участии в митингах во время "арабской весны". Правоохранительные органы страны также считают, что он принимал участие в беспорядках. Как утверждает он сам, в Бахрейне в тюрьме его подвергли пыткам. Аль-Араиби смог сбежать в Австралию и в 2017 году получил статус беженца.

При этом в 2014 году его заочно приговорили к десяти годам тюрьмы. В 2018 году он отправился на отдых в Таиланд, где был арестован и уже более месяца находится под стражей.

Футболист опасается, что в случае экстрадиции в Бахрейн его ждут пытки и смерть. Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн публично призвала освободить Аль-Араиби. Также в его защиту высказались международные правозащитные организации.