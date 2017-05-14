В Швейцарии забили самый красивый автогол в истории?

В одной из низших лиг Швейцарии был забит один из красивейших автоголов в истории. Эпизод случился в игре на выбывание между "Пулли Футбол" и "Рененсом". Защитник "Пулли Футбол" Адриан Гульфо при счете 1:2 неудачно прервал атаку соперника. Он перехватил прострел с фланга и решил выбить мяч в падении через себя, но попал в собственные ворота.

Отметим, что затем "Пулли Футбол" удалось сравнять счет и вырвать победу в серии пенальти.