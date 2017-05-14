В Швейцарии забили самый красивый автогол в истории?

В одной из низших лиг Швейцарии был забит один из красивейших автоголов в истории. Эпизод случился в игре на выбывание между "Пулли Футбол" и "Рененсом". Защитник "Пулли Футбол" Адриан Гульфо при счете 1:2 неудачно прервал атаку соперника. Он перехватил прострел с фланга и решил выбить мяч в падении через себя, но попал в собственные ворота.
Отметим, что затем "Пулли Футбол" удалось сравнять счет и вырвать победу в серии пенальти.
Okay, so I'm glad to say it is now official. The greatest own-goal of all time has been scored. pic.twitter.com/1rL3sPmn72– Alex Chaffer (@AlexChaffer) 12 мая 2017 г.
zoolord
Это ж еще и попасть надо!!!
11:01