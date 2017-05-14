10:54 | ФУТБОЛ — Зарубежные

В Швейцарии забили самый красивый автогол в истории?

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В одной из низших лиг Швейцарии был забит один из красивейших автоголов в истории. Эпизод случился в игре на выбывание между "Пулли Футбол" и "Рененсом". Защитник "Пулли Футбол" Адриан Гульфо при счете 1:2 неудачно прервал атаку соперника. Он перехватил прострел с фланга и решил выбить мяч в падении через себя, но попал в собственные ворота.

Отметим, что затем "Пулли Футбол" удалось сравнять счет и вырвать победу в серии пенальти.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zoolord

Это ж еще и попасть надо!!!

11:01