21:26 | Футбол — Зарубежные

В Одемвингие врезались прямой ногой. Судья показал только желтую карточку


Нападающий индонезийской "Мадуры" Питер Одемвингие выразил недовольство судейством матча чемпионата Индонезии против "Бхаянгкары" (1:4). На 36-й минуте защитник соперника Индра Ардихиякса жестко врезался в воспитанника "КАМАЗа" и бывшего форварда "Локомотива", однако судья показал ему только желтую карточку.

"Никаких комментариев поступку игрока и арбитру, показавшему только желтую", - написал Одемвингие в Инстаграме, приложив фото распухшей ноги.

Отметим, что несмотря на повреждение, нигериец продолжил матч, однако был удален с поля через пять минут.

 

No comment about player and the referee who give only a yellow

Публикация от O Peter (@odemwingie_81) Ноя 9 2017 в 9:43 PST

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий